Нулевые замеры радиационного фона вокруг БелАЭС сделала международная группа ученых

В районе сооружения Белорусской АЭС произведены нулевые замеры радиационного фона.

Замеры произведены в 29 точках вокруг БелАЭС: сделан гамма-спектрометрический анализ фона, определены уровни радиации в воздухе, взяты образцы почвы, воды и колец деревьев.

В замерах приняли участие представители Института радиобиологии Национальной академии наук Беларуси (Гомель), Научно-исследовательского института радиационной гигиены (Санкт-Петербург, РФ) и Лундского университета из шведского Мальмё.

Эта же группа ученых 15-17 октября проведет дополнительные замеры вокруг БелАЭС, а в ноябре обследует территорию вокруг Вильнюса.

Проект реализуется при финансовой поддержке Шведского государственного агентства радиационной безопасности и содействии Белгидромета и Министерства здравоохранения Беларуси. Отчет по проекту планируется опубликовать в первом квартале 2020 года.

В ноябре 2017 года нулевые замеры в районе строительства БелАЭС производила группа экологов российского межрегионального экологического движения «Ока» и белорусской общественной организации «Экологическая инициатива». Результаты их исследований так и не появились в широком доступе, отмечает БелаПАН .

В августе 2019 года по инициативе администрации БелАЭС и при содействии корпорации «Росатом» нулевые замеры произвела международная группа из экологической общественной организации «Международный зеленый крест» (штаб-квартира в Женеве), Агентства экологической безопасности «Альфа-Х91» (Екатеринбург, РФ), научно-просветительской организации «Энергия и экология» (Снежинск, Челябинская область РФ) и других. Результаты их работы пока не готовы.