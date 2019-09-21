На выборах в парламент ЛДП закроет все округа

Либерально-демократическая партия выдвинула 110 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Выдвижение состоялось на съезде партии 21 сентября в Минске.

«Большинство кандидатов — новые люди в политике. Мы приняли решение показать партию лицом, это состоявшиеся люди из разных сфер. И мы не просто закрыли кандидатами все округа, а хорошо подготовились к выборам», — сообщил БелаПАН Олег Гайдукевич, избранный сегодня новым председателем партии.

На съезде была принята новая программа, которая будет представлена на сайте партии в ближайшее время.

В действующем составе Палаты представителей работает один депутат от ЛДП — заместитель председателя партии, член парламентской комиссии по международным делам Анатолий Хищенко. Повторно баллотироваться он не будет.