22 сентября дорожает автомобильное топливо

В Беларуси вновь изменяются розничные цены на автомобильное топливо. 22 сентября цены на АЗС увеличатся на одну копейку.

Цена бензина АИ-92 составит 1 рубль 57 копеек, АИ-95 — 1 рубль 67 копеек, АИ-98 — 1 рубль 89 копеек, дизельного топлива — 1 рубль 67 копеек.

Предыдущее повышение состоялось 15 сентября. Тогда цены также были увеличены на 1 копейку.

Как отмечается в сообщении концерна «Белнефтехим», концерн вынужден вернуться к стратегии еженедельной корректировки цен на нефтепродукты.

Причинами для этого послужили усилившиеся внешние риски, которые обусловили рост волатильности котировок нефти, а также ослабление курса белорусского рубля.

Кроме того, повышая розничные цены, «Белнефтехим» пытается предупредить риск потери финансовой устойчивости отечественных НПЗ в преддверии очередного этапа проводимого Россией налогового маневра.