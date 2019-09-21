Председателем Белорусской патриотической партии переизбран Николай Улахович

21 сентября в Минске состоялся съезд Белорусской патриотической партии. Председателем переизбран Николай Улахович. Он будект возглавлять БПП ближайшие пять лет.

Состав совета партии расширен до 11 человек — в связи с увеличением количества членов партии. В настоящий момент партия насчитывает 1362 члена, сообщат Улахович в комментарии БелаПАН.

68-летний Николай Улахович — председатель Белорусской патриотической партии с 1999 года, верховный атаман РОО «Белорусское казачество». Выдвигался кандидатом на президентских выборах в 2015 году, набрал, по официальным данным, 1,67% голосов. В 2016 году стал депутатом Палаты представителей по Сеницкому избирательному округу.

Белорусская патриотическая партия поддерживает курс президента Лукашенко и выступает за выступает за союз народов России, Беларуси и Украины.