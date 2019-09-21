Партия БНФ требует от властей Беларуси выхода из любых переговоров с Россией

Партия БНФ потребовала от властей Беларуси выйти из переговоров с Россией об экономической интеграции. Соответствующее заявление было принято 21 сентября на съезде партии в Минске, сообщает БелаПАН.

«Партия БНФ решительно требует от нынешних властей Беларуси выхода из любых переговоров с Россией относительно вопросов экономической интеграции наших стран, так как любые новые соглашения противоречат интересам белорусского народа и будут подрывать суверенитет страны», — говорится в тексте заявления.

Также в заявлении есть требование опубликовать проекты соглашений и содержание переговоров с Россией.

«Наше особое возмущение вызывает тот факт, что содержание предполагаемых новых соглашений с Россией, а также полную информацию о ходе переговоров с Москвой скрывают от белорусского народа. Это может свидетельствовать только о намерениях тайно подготовить и подписать невыгодные и ненужные белорусам соглашения, в результате которых хозяйничать на нашей земле и фактически владеть белорусским имуществом и судьбами белорусов станут чужаки», — убеждены члены партии.

В заявлении Партии БНФ отмечается, что любые интеграционные соглашения с Россией являются незаконными на этапе их подготовки, так как противоречат Конституции Республики Беларусь.

«Подрыв государственного суверенитета является тяжким уголовным преступлением, и все причастные не избегут справедливого суда. Твердая позиция Партии БНФ состоит в том, что все интеграционные соглашения с Российской Федерацией, которые противоречат национальным интересам, будут денонсированы после смены режима в одностороннем порядке», — заявляют партийцы.

Партия БНФ обратилась к гражданам Беларуси с призывом выступить против договоров с Россией, объединяться против интеграции вокруг национально-демократических сил, а также быть готовыми защищать независимость страны «любыми доступными средствами».