Белорусская патриотическая партия выдвинула 18 кандидатов в депутаты

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Белорусская патриотическая партия выдвинула 18 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Выдвижение состоялось 21 сентября на съезде БПП в Минске.

«Мы выдвинули 18 кандидатов. Среди них три действующих депутата Палаты представителей — я, Леонид Брич и Татьяна Сайганова», — сказал Улахович в комментарии для БелаПАН.

Кандидаты от партии есть во всех областях Беларуси

Как отметил председатель партии, БПП по-прежнему является пропрезидентской партией.

«Наша линия — поддерживать идеи, которые претворяет в жизнь глава государства и подчиненные ему парламент и правительство. Мы патриоты Беларуси. Если россияне говорят “Россия превыше всего”, то мы говорим “Беларусь превыше всего”», — заявил он.

На съезде 21 сентября Улахович был переизбран председателем партии на очередной пятилетний срок.

Сюжет: Выборы в парламент
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Тэги: Белорусская патриотическая партия выборы в парламент-2019 Персона: Леонид Брич Татьяна Сайганова Николай Улахович

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