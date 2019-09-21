Белорусская патриотическая партия выдвинула 18 кандидатов в депутаты Палаты представителей. Выдвижение состоялось 21 сентября на съезде БПП в Минске.

«Мы выдвинули 18 кандидатов. Среди них три действующих депутата Палаты представителей — я, Леонид Брич и Татьяна Сайганова», — сказал Улахович в комментарии для БелаПАН.

Кандидаты от партии есть во всех областях Беларуси

Как отметил председатель партии, БПП по-прежнему является пропрезидентской партией.

«Наша линия — поддерживать идеи, которые претворяет в жизнь глава государства и подчиненные ему парламент и правительство. Мы патриоты Беларуси. Если россияне говорят “Россия превыше всего”, то мы говорим “Беларусь превыше всего”», — заявил он.

На съезде 21 сентября Улахович был переизбран председателем партии на очередной пятилетний срок.