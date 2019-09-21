Минское «Динамо» разгромило финский «Йокерит»

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Третью победу подряд одержало минское «Динамо» в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

21 сентября на «Минск-Арене» был крупно обыгран финский «Йокерит» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0). У «зубров» заброшенными шайбами отличились Кирилл Готовец, Тему Пулккинен (дважды), Андрей Костицын и Никита Феоктистов.

Для защищавшего ворота минчан Юнаса Энрота это вторая подряд игра на ноль.

Таким образом, в четырех матчах домашней серии «Динамо» потерпело одно поражение (12 сентября от «Сибири» — 2:3) и одержало три победы (15 сентября над магнитогорским «Металлургом» — 3:2, 18 сентября над «Амуром» — 1:0 и 21 сентября над «Йокеритом» — 5:0).

После восьми матчей в турнирной таблице Западной конференции «Динамо» с 8 очками занимает восьмое место.

Следующие три матча минское «Динамо» проведет на выезде: 24 сентября против «Торпедо», 26 сентября — против «Северстали», 28 сентября — против «Нефтехимика».
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Тэги: КХЛ ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Кирилл Готовец Тему Пулккинен Андрей Костицын Никита Феоктистов Юнас Энрот Город: Минск

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