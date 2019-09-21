В Бресте нетрезвый пассажир такси решил выйти прямо под автобус

Курьезное ДТП с участием такси и автобуса случилось в Бресте. Повреждения получили оба транспортных средства, а водитель такси и его пассажир заработали административные протоколы.

29-летний таксист на «Тойоте» привез нетрезвого пассажира в микрорайон Южный. Водитель видел, что сзади приближается автобус, и сказал пассажиру не открывать дверь и не выходить из салона.

Но когда автобус практически проехал мимо стоявшего у обочины автомобиля такси, пассажир неожиданно решил выйти и открыл левую заднюю дверь. В результате повреждения получили и автобус, и такси.

В ходе разбирательств выяснилось, что на момент ДТП водитель такси не имел права управления транспортными средствами, так как был его лишен в ноябре прошлого года за многократные превышения скорости. Срок лишения заканчивался 21 сентября.