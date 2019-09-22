Пропавшая 15-летняя девочка из Бреста найдена мертвой

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Завершены поиски 15-летней жительницы Бреста Вероники Анорьевой. Обнаружено тело девочки.

Вероника пропала 14 сентября. Около семи часов вечера она ушла из дома по улице Морозова, с тех пор ее никто не видел.

Поисками школьницы занимались в том числе волонтеры отряда «Ангел», 21 сентября была проведена поисковая операция в районе деревни Малые Радваничи.

По информации «Ангела», тело девочки обнаружили грибники. Другие обстоятельства трагедии не сообщаются.
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Тэги: погиб ребенок Персона: Вероника Анорьева Город: Брест

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