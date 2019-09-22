«Шахтер» разгромил «Витебск»

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Крупную победу одержал солигорский «Шахтер» в 22-м туре чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

21 сентября на своем поле солигорская команда разгромила «Витебск» — 4:0 (Сзоке, 4, Бодул, 8, 38, Сачивко, 63).

Фото fcshakhter.by

Набрав очередные три очка, «Шахтер» вновь догнал борисовский БАТЭ, который в этом туре записал в актив техническую победу над снявшимся с чемпионата минским «Торпедо».

У БАТЭ и «Шахтера» теперь по 49 баллов после 20 сыгранных матчей. БАТЭ находится на второй строке турнирной таблицы лишь за счет меньшего количества пропущенных мячей — 11 против 13.

Лидирует в чемпионате по-прежнему брестское «Динамо», которое в 22-м туре в гостях обыграло «Городею» — 3:1 (Савицкий, 14, Нойок, 53, Гордейчук, 78 — Архиров, 64). У Бреста 54 очка после 21 матча.

«Витебск» с 21 очком опустился на 12-ю строку турнирной таблицы.

В 22-м туре состоялось еще несколько матчей: «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 1:0 (Бахар, 58-п), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2 (Сердюк, 45 — Кузьменок, 3, Щадин, 91+), «Неман» (Гродно) — «Дняпро-МЧЗ» (Могилев) — 1:0 (Алыкулов, 47-п).

22 сентября тур завершится двумя матчами: «Гомель» — «Динамо» (Минск), РЦОР-БГУ — «Ислочь».
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Тэги: футбол-Беларусь ФК Шахтер ФК Витебск Город: Солигорск

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