Дефляция в августе опустила Беларусь на шестое место по росту цен с начала года на территории бывшего СССР

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Беларусь заняла шестое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в январе-августе 2019 года, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики (в январе-июле — четвертое место, в январе-июне и январе-мае — шестое, в январе-апреле — пятое, в январе-марте — второе, в январе-феврале — третье, в январе — седьмое).

С начала года цены в стране увеличились на 2,9%. Выше инфляция была в Узбекистане (8,2%), Таджикистане (5,8%), Молдове (4%), Грузии (3,1%) и Казахстане (3%).


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Ниже, чем в Беларуси, она оказалась в Украине (2,7%), Эстонии (2,6%), России (2,4%), Латвии (2,3%), Литве (1,4%), Азербайджане (0,6%) и Кыргызстане (0,3%). В Армении отмечена дефляция (2,3%). По Туркменистану данные не опубликованы. За август Беларусь по уровню инфляции пропустила вперед Грузию и Казахстан.

В августе цены в Беларуси снизились на 0,2%, разделив пятое место с Россией. Впереди — Армения, Литва (по -0,4%), Азербайджан и Украина (по -0,3%). В Молдове цены снизились на 0,03%. Инфляция отмечена в Кыргызстане (0,03%), Казахстане, Латвии (по 0,2%), Грузии (0,5%), Эстонии (0,7%), Таджикистане (0,9%) и Узбекистане (2,9%).

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились за восемь месяцев 2019 года на 2,59% (за август — снизились на 0,10%).
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Тэги: дефляция инфляция бывший СССР

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