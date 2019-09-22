Директор Анастасии Заворотнюк о здоровье актрисы: пресса сильно преувеличивает

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В последнее время появились позитивные для миллионов поклонников популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк сообщения.

Так, в субботу, 21 сентября, ряд СМИ сообщили, что Заворотнюк была сделана уже вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

По словам известного российского журналиста Сергея Майорова, который находится на связи в частности с директором актрисы Мариной Потаповой, из окружения «моей прекрасной няни» исходят позитивные информационные импульсы, отмечает НТВ.

Так, в последнем сообщении директор написала журналисту о слухах по поводу состояния здоровья Анастасии: «Не верь. Пресса сильно преувеличивает».

Ранее академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов отмечал, что диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

На днях сообщалось, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.
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Тэги: рак онкология актриса Персона: Анастасия Заворотнюк Сергей Майоров Марина Потапова Город: Москва

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