России предрекли отлучение от Олимпиады-2020

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На следующей неделе для России может прозвучать опасный звонок по поводу участия ее спортсменов в Олимпийских играх 2020 года.

Российские атлеты на открытии Олимпиады-2016

По информации газеты The Telegraph, которая ссылается на собственные источники, российских олимпийцев могут отстранить от Игр в Токио.

Это связано с предположением фальсификации Московской антидопинговой лабораторией данных, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Источники уверяют, что манипуляции проходили на протяжении последних 1,5 года.

Ожидается, что Комитет по соответствию сделает доклад на эту тему перед исполкомом уже на следующей неделе.

Напомним, на зимней Олимпиаде-2018, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане, Россия выступала под олимпийским флагом. Сборная называлась «Олимпийские спортсмены из России».

На Играх ими были завоеваны 17 медалей (2 золота, 6 серебра, 9 бронзы).

Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: допинг антидопинг WADA Олимпиада в Токио

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