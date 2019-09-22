России предрекли отлучение от Олимпиады-2020
На следующей неделе для России может прозвучать опасный звонок по поводу участия ее спортсменов в Олимпийских играх 2020 года.
По информации газеты
Это связано с предположением фальсификации Московской антидопинговой лабораторией данных, которые были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Источники уверяют, что манипуляции проходили на протяжении последних 1,5 года.
Ожидается, что Комитет по соответствию сделает доклад на эту тему перед исполкомом уже на следующей неделе.
Напомним, на зимней Олимпиаде-2018, которая прошла в южнокорейском Пхёнчхане, Россия выступала под олимпийским флагом. Сборная называлась «Олимпийские спортсмены из России».
На Играх ими были завоеваны 17 медалей (2 золота, 6 серебра, 9 бронзы).