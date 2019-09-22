Фотофакт. В Индии родился необычный ребенок

/ Мир
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В одной из государственных клиник индийского штата Раджастан родился необычный ребенок.

24-летняя женщина родила дочь и сына. По данным медиков, дети здоровы, но есть одно но. Как пишет The Mirror, у мальчика четыре ноги и три руки.

Предполагается, что изначально на свет должна была появиться тройня, но произошло слияние двух плодов.

О проблеме стало известно только после рождения, так как во время беременности женщина ни разу не делала УЗИ.

Дополнительные конечности находятся на груди и животе ребенка. Их собираются удалить с помощью операции.
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Тэги: Индия дети

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