Под Витебском «шестерка» влетела в дерево — водитель погиб

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром на дороге Витебск — Руба недалеко от деревни Верховье (Витебский район).

Фото УГАИ Витебской области

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний сельчанин на «ВАЗ 2106», не справился с управлением, вылетел в кювет и на всей скорости врезался в дерево.

Травмы, полученные водителем при столкновении, оказались не совместимыми с жизнью — мужчина умер на месте аварии.

Находившиеся также в машине два пассажира (35 лет и 31 год) получили повреждения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, где на этих выходных ГАИ расставила ловушки.