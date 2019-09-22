Под Витебском «шестерка» влетела в дерево — водитель погиб

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Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло накануне утром на дороге Витебск — Руба недалеко от деревни Верховье (Витебский район).

Фото УГАИ Витебской области


ГАИ будет отслеживать иностранные авто через приложение «Мобильный инспектор»

По информации региональной Госавтоинспекции, 32-летний сельчанин на «ВАЗ 2106», не справился с управлением, вылетел в кювет и на всей скорости врезался в дерево.

Травмы, полученные водителем при столкновении, оказались не совместимыми с жизнью — мужчина умер на месте аварии.

Находившиеся также в машине два пассажира (35 лет и 31 год) получили повреждения разной степени тяжести.

Напомним, ранее сообщалось, где на этих выходных ГАИ расставила ловушки.
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Тэги: ДТП Город: Витебск

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