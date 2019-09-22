Год назад умер основатель БАТЭ Анатолий Капский

Ровно год назад футбольную общественность страны потрясло известие — умер один из основателей и руководитель ФК БАТЭ Анатолий Капский.

Один из самых харизматичных и, без сомнения, самый эффективный футбольный менеджер страны ушел на 52-м году жизни после продолжительной тяжелой болезни.

Прощание с Капским прошло на «Борисов-Арене». Последний долг ему пришли отдать сотни человек.