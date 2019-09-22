Стал известен топ-5 песен, под которые опаснее всего водить авто

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Интересное исследование было проведено сотрудниками Южно-китайского технологического университета.

Фото pixabay.com

По их мнению, если слушать за рулем треки, темп которых превышает 120 ударов в минуту, то риск разогнаться и совершить опасный маневр резко увеличивается.

Исследование проводилось на симуляторе, в котором участникам предстояло проехать по шестиполосной магистрали — в тишине или слушая музыку.

В течение 20 минут они меняли полосу в среднем 70 раз. У тех, кто слушал рок, это число было в два раза больше, пишет lifehacker.ru. Более того, такие водители превышали скорость в среднем на восемь километров в час.

В итоге выяснилось, что самая опасная песня для вождения — это American Idiot американских панк-группы Green Day. А самым безопасным треком признан Stairway To Heaven британской Led Zeppelin.

Топ-5 самых опасных песен:

  1. Green Day — American Idiot;
  2. Miley Cyrus — Party In The USA;
  3. The Killers — Mr. Brightside;
  4. The Chainsmokers — Don’t Let Me Down;
  5. Bruce Springsteen — Born To Run.

 

Топ-5 самых безопасных песен:

  1. Led Zeppelin — Stairway To Heaven;
  2. Red Hot Chili Peppers — Under The Bridge;
  3. Drake — God’s Plan;
  4. Toto — Africa;
  5. Khalid — Location.

 
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Тэги: вождение музыка

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