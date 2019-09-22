Стал известен топ-5 песен, под которые опаснее всего водить авто
Интересное исследование было проведено сотрудниками Южно-китайского технологического университета.
По их мнению, если слушать за рулем треки, темп которых превышает 120 ударов в минуту, то риск разогнаться и совершить опасный маневр резко увеличивается.
Исследование проводилось на симуляторе, в котором участникам предстояло проехать по шестиполосной магистрали — в тишине или слушая музыку.
В течение 20 минут они меняли полосу в среднем 70 раз. У тех, кто слушал рок, это число было в два раза больше, пишет lifehacker.ru. Более того, такие водители превышали скорость в среднем на восемь километров в час.
В итоге выяснилось, что самая опасная песня для вождения — это American Idiot американских панк-группы Green Day. А самым безопасным треком признан Stairway To Heaven британской Led Zeppelin.
Топ-5 самых опасных песен:
- Green Day — American Idiot;
- Miley Cyrus — Party In The USA;
- The Killers — Mr. Brightside;
- The Chainsmokers — Don’t Let Me Down;
- Bruce Springsteen — Born To Run.
Топ-5 самых безопасных песен:
- Led Zeppelin — Stairway To Heaven;
- Red Hot Chili Peppers — Under The Bridge;
- Drake — God’s Plan;
- Toto — Africa;
- Khalid — Location.