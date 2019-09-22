Строительство жилья с господдержкой в Минске сократилось почти на 50%

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В январе—августе 2019 года организации всех форм собственности построили в Минске 3,8 тысяч квартир, следует из данных главного статистического управления столицы.

Введено в эксплуатацию 257,8 тысячи кв. метров общей площади жилья, что на 12,3% меньше, чем в январе—августе 2018 года. В августе построено 14,3 тысячи кв. метров, что в 6,6 раза больше, чем в августе прошлого года, и в 4 раза больше, чем в июле 2019-го.

Для граждан, стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 31,3 тысячи кв. м общей площади, или 12,1% общего объема введенного жилья.

С использованием государственной поддержки построено 21,1 тысячи кв. метров. Это на 49,2% меньше, чем в январе—августе 2018 года, отмечает БелаПАН.
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Тэги: жилищное строительство Город: Минск

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