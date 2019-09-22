Умер дедушка Пэрис Хилтон

91-летний владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон ушел из жизни в Лос-Анджелесе 19 сентября.

Усопший являлся сыном основатели отельной сети Конрада Хилтона и дедушкой всемирно известной светской дивы Пэрис Хилтон. Компанию Hilton Hotels Corporation он возглавлял с 1966 года.

В семье у Бэррона и Мэрилин Хилтон восемь детей. Один из них — Стивен М. Хилтон — возглавляет фонд Conrad N. Hilton Foundation, отмечает РБК .

Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена кончиной дедушки: «Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений».