Умер дедушка Пэрис Хилтон

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91-летний владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон ушел из жизни в Лос-Анджелесе 19 сентября.

Усопший являлся сыном основатели отельной сети Конрада Хилтона и дедушкой всемирно известной светской дивы Пэрис Хилтон. Компанию Hilton Hotels Corporation он возглавлял с 1966 года.

В семье у Бэррона и Мэрилин Хилтон восемь детей. Один из них — Стивен М. Хилтон — возглавляет фонд Conrad N. Hilton Foundation, отмечает РБК.

Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена кончиной дедушки: «Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений».

 

 
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Тэги: Hilton Персона: Бэррон Хилтон Конрад Хилтон Пэрис Хилтон Стивен М. Хилтон

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