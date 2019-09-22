Шойгу о войне с Украиной: «Даже думать об этом не хочу»

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил уверенность, что между Россией и Украиной не будет прямого военного столкновения.

«Даже думать об этом не хочу. Я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», — сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Глава Минобороны РФ выразил надежду, что у власти и народа Украины хватит силы воли и возможностей, чтобы остудить горячие головы, призывающие к войне.

По мнению Шойгу, украинцы для россиян являются братским народом.

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: Россия-Украина Персона: Сергей Шойгу

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