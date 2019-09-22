В Албании произошло самое сильное землетрясение за последние 30 лет

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в столице Албании Тиране 21 сентября. Затем последовали еще несколько подземных толчков.

Эпицентр одного из них, который зафиксировали в районе портового города Дуррес, находился в Адриатическом море. Его магнитуда составила 5,6.

Это землетрясение стало самым сильным в Албании за последние 30 лет, отмечает РБК .

По данным Albanian Daily News, в результате землетрясения пострадало более ста человек. Медицинская помощь им была оказана в больницах городов Дуррес и Тирана.