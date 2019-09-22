Минское «Динамо» на выезде минимально обыграло «Гомель»

22 сентября двумя матчами завершился 22-й тур чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.

«Ислочь» в гостевом матче одержала победу над РЦОР-БГУ — 2:1. У «Ислочи» забивали Александр Макась и Момо Янсане, у «студентов» отличился Всеволод Садовский.

Минское «Динамо» на выезде обыграло «Гомель» — 1:0. Победу столичному клубу на 63-й минуте принес Егор Зубович.

В других матчах тура зафиксированы такие результаты: «Минск» — «Славия» (Мозырь) — 1:0 (Бахар, 58-п), «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 1:2 (Сердюк, 45 — Кузьменок, 3, Щадин, 91+), «Неман» (Гродно) — «Дняпро-МЧЗ» (Могилев) — 1:0 (Алыкулов, 47-п), «Шахтер» (Солигорск) — «Витебск» — 4:0 (Сзоке, 4, Бодул, 8, 38, Сачивко, 63), «Городея» — «Динамо» (Брест) — 1:3 (Архипов, 64 — Савицкий, 14, Нойок, 53, Гордейчук, 78), БАТЭ (Борисов) — «Торпедо» (Минск) — 3:0 (техническая победа).

Лидирует в чемпионате брестское «Динамо» — 54 очка после 21 матча, у БАТЭ и «Шахтера» — по 49 очков после 20 матчей, на четвертом месте — минское «Динамо» с 43 очками после 21 игры.

Матчи 23-го тура пройдут 27-29 сентября. 25 сентября будут сыграны два перенесенных матча 15-го тура — «Славия» — «Витебск» и «Городея» — «Шахтер» и один матч 18-го тура — «Динамо» (Брест) — БАТЭ. На этом матче ожидается аншлаг.