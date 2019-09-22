Двое пограничников серьезно пострадали в Поставах во время ремонта служебной автотехники

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Двое военнослужащих Сморгонской пограничной группы серьезно пострадали при ремонте служебного автотранспорта. ЧП случилось 21 сентября в Поставах.

Как сообщает сайт Госпогранкомитета, в результате нарушения техники безопасности прапорщиком контрактной службы при проведении сварочных работ произошло воспламенение паров автомобильного топлива.

Военнослужащий срочной службы получил ожоги 1-й и 2-й степеней открытых участков тела, ушибы нижних конечностей, а также колотую рану левой ноги.

Прапорщик также получил ожоги, а также перелом правой руки и сотрясение мозга легкой степени.

Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказана медицинская помощь. Угрозы их жизням нет.

Тушили пожар сотрудники Поставского РОЧС.

Командованием проводится разбирательство, сообщает сайт Госпогранкомитета.

По данным telegram-канала Nexta, военнослужащие заваривали течь бензобака служебного автомобиля в принадлежащем прапорщику частном гараже.
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Тэги: пограничники нарушение техники безопасности Город: Поставы

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