Двое пограничников серьезно пострадали в Поставах во время ремонта служебной автотехники

Двое военнослужащих Сморгонской пограничной группы серьезно пострадали при ремонте служебного автотранспорта. ЧП случилось 21 сентября в Поставах.

Как сообщает сайт Госпогранкомитета, в результате нарушения техники безопасности прапорщиком контрактной службы при проведении сварочных работ произошло воспламенение паров автомобильного топлива.

Военнослужащий срочной службы получил ожоги 1-й и 2-й степеней открытых участков тела, ушибы нижних конечностей, а также колотую рану левой ноги.

Прапорщик также получил ожоги, а также перелом правой руки и сотрясение мозга легкой степени.

Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказана медицинская помощь. Угрозы их жизням нет.

Тушили пожар сотрудники Поставского РОЧС.

Командованием проводится разбирательство, сообщает сайт Госпогранкомитета.