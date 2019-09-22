Двое пограничников серьезно пострадали в Поставах во время ремонта служебной автотехники
Двое военнослужащих Сморгонской пограничной группы серьезно пострадали при ремонте служебного автотранспорта. ЧП случилось 21 сентября в Поставах.
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Военнослужащий срочной службы получил ожоги 1-й и 2-й степеней открытых участков тела, ушибы нижних конечностей, а также колотую рану левой ноги.
Прапорщик также получил ожоги, а также перелом правой руки и сотрясение мозга легкой степени.
Пострадавшие доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказана медицинская помощь. Угрозы их жизням нет.
Тушили пожар сотрудники Поставского РОЧС.
Командованием проводится разбирательство, сообщает сайт Госпогранкомитета.
По данным telegram-канала