Пациентка клиники, где находится Заворотнюк: дни актрисы сочтены

В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ был показан сюжет с якобы пациенткой клиники, в которой находится известная российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Фото Алексея Юшенкова / wikimedia

По словам женщины, врачи не лечат актрису, а лишь поддерживают работу сердца: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…»

На днях появились обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.