Пациентка клиники, где находится Заворотнюк: дни актрисы сочтены

/ Культура
Просмотров: 35627

В программе «Звезды сошлись» на канале НТВ был показан сюжет с якобы пациенткой клиники, в которой находится известная российская актриса Анастасия Заворотнюк.

Фото Алексея Юшенкова / wikimedia

По словам женщины, врачи не лечат актрису, а лишь поддерживают работу сердца: «Помирает человек, как… Ее отключили уже и лекарства не дают. Она лежит просто, поддерживают ее, искусственное дыхание и работу сердца. Так сердце сейчас откажет, и все…»

На днях появились обнадеживающая информация о том, что Заворотнюк была сделана вторая операция и все еще может закончиться хэппи-эндом.


В Боровлянах открыли лабораторию для лечения рака у детей редким методом

Как ранее отмечал академик РАН, почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов, диагностированная у Заворотнюк глиобластома — это «одна из самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

Не так давно СМИ писали, что у Анастасии развились полиорганная недостаточность и пневмония, из-за чего была прервана интенсивная терапия.

По словам врачей, на фоне пневмонии у пациентки могло начаться заражение крови. Сепсис спровоцировал отказ нескольких органов 48-летней актрисы.

14 сентября сообщалось, что врачи ввели Заворотнюк в медикаментозную кому.

На следующий день появилась информация, что любимая миллионами актриса находится в глубокой коме.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: рак онкология актриса Персона: Заворотнюк Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Профилактика рака в Беларуси. «Обращаться к врачу надо, если ничего не болит»

Вера Полякова-Макей: похвала мужа — это как «Оскар» получить

Вера Полякова-Макей: похвала мужа — это как «Оскар» получить

Волшебной таблетки от рака в ближайшее время создано не будет

Волшебной таблетки от рака в ближайшее время создано не будет

«Болеют чаще, но умирают реже». В Минске растет процент онкозапущенности

«Болеют чаще, но умирают реже». В Минске растет процент онкозапущенности