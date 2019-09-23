Премия Emmy: «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом года

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Ежегодная премия Emmy в номинации «Лучший мини-сериал» вручена «Чернобылю».

Кроме этого, сериал отмечен еще двумя наградами: швед Юхан Ренк получил статуэтку за «Лучшую режиссуру», а американец Крейг Мейзин — за «Лучший сценарий».

По словам сценариста, эта работа поможет людям осознать опасность лжи.

Напомним, пятисерийный фильм телеканала НВО стал самым популярным в истории по данным International Movie Data Base.

Как ранее сообщал генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, при съемках сериала использовался реквизит белорусской киностудии.

Для справки:

Emmy — американская телевизионная премия. Считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (для кино), «Грэмми» (для музыки) и «Тони» (для театра).

Награды представляют разные сектора индустрии американского телевидения и церемонии вручения наград проводятся ежегодно, но в разные месяцы каждая в своей области.

Премию представляют три организации:

  • Американская телевизионная академия вручает премии всем вечерним передачам, исключая спортивные;
  • Американская национальная телевизионная академия вручает премии дневным, спортивным, новостным и документальным программам;
  • Международная телевизионная академия вручает премии телевизионным программам, выпущенным и транслирующимся за пределами США.

 
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Тэги: сериал Чернобыль Эмми

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