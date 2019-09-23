Премия Emmy: «Чернобыль» признан лучшим мини-сериалом года

Ежегодная премия Emmy в номинации «Лучший мини-сериал» вручена «Чернобылю».

Кроме этого, сериал отмечен еще двумя наградами: швед Юхан Ренк получил статуэтку за «Лучшую режиссуру», а американец Крейг Мейзин — за «Лучший сценарий».

По словам сценариста, эта работа поможет людям осознать опасность лжи.

Напомним, пятисерийный фильм телеканала НВО стал самым популярным в истории по данным International Movie Data Base.

Как ранее сообщал генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, при съемках сериала использовался реквизит белорусской киностудии.