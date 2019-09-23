Старейшая туркомпания объявила о ликвидации — за границей зависли 150 тыс. клиентов

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Основанная в 1841 году британская туристическая корпорация Thomas Cook выступила сегодня утром с заявлением о немедленном прекращении деятельности и своей ликвидации.


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Это произошло после того, как руководство не смогло договориться об инвестиции в корпорацию 1,1 млрд фунтов.

Таким образом, примерно 22 тыс. сотрудникам придется искать новую работу.

Также, пишет newsru.co.il, в настоящее время около 150 тыс. британцев застряли за пределами Соединенного королевства, и теперь британским властям придется проводить крупнейшую операцию по возвращению своих граждан на родину.

По словам главы Форин-офиса Доминика Рааба, Кабмин готов арендовать чартерные рейсы, чтобы вернуть клиентов туркорпорации домой.
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Тэги: туризм Великобритания Thomas Cook Персона: Доминик Рааб

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