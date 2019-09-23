На трассе М10 ГАИ задержала пьяного бесправника на угнанном мотоцикле

Во время патрулирования трассы М10 Кобрин — Гомель — граница РФ наряд Госавтоинспекции задержал мотоциклиста.

Как сообщили в региональной ГАИ, примерно в половине пятого ночи был остановлен мотоцикл «ИЖ Юпитер». 23-летний байкер перевозил двух пассажиров (21 и 23 года).

В дорожной милиции отметили, что все трое были без мотошлемов.

В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя нет прав, и он находится в состоянии алкогольного опьянения (0,9% промилле).

Среди других выявленных нарушений — отсутствие регистрации, страховки и техпаспорта.

В отношении водителя было составлено шесть протоколов.

Через несколько дней в Ивановский РОВД обратился односельчанин мотоциклиста, который сообщил, что у него со двора угнали мотоцикл «ИЖ Юпитер».

Теперь, к административной ответственности может добавиться и уголовная (возбуждено дело по ч. 1 ст.214 УК).