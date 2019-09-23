Из трубопровода «Дружба» воровали нефть

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Российская компания «Транснефть» была вынуждена временно приостановить поставки «черного золота» по трубопроводу «Дружба».

Как сообщил официальный представитель компании Игорь Демин, нефть не поставлялась в Польшу с 10:50 22 сентября по 05:05 23 сентября.

Это было связано с тем, что польская нефтетранспортная компания PERN сообщила, что зафиксировала нелегальную врезку в трубопровод «Дружба», в результате которой произошла утечка нефти.

Выявлением всех обстоятельств произошедшего занимаются местные правоохранители, пишет rns.online.
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Тэги: поставки нефти нефтепровод Дружба

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