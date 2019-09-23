Зеленский подписал закон об импичменте

/ Мир
Просмотров: 158

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства от должности (импичмент).

Фото News24UA

Законом предусматривается возможность устранения президента с поста в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента, согласно документу, является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной рады (более 226), подписи которых не отзываются.

Далее парламент большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включение его в повестку дня сессии как безотлагательного.

О принятии такого решения спикер Рады срочно сообщает президенту и председателю Конституционного суда.

Далее законом предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, избрание специального прокурора и специальных следователей.

Решение Верховной рады об обвинении президента принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней, пишет УНИАН.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: импичмент Украина Персона: Владимир Зеленский

Другие материалы на эту тему:

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль

Новый генпрокурор Украины взял «дело Шеремета» на особый контроль

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы