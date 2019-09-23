Зеленский подписал закон об импичменте

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал закон об особой процедуре отстранения главы государства от должности (импичмент).

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Законом предусматривается возможность устранения президента с поста в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Основанием для инициирования импичмента, согласно документу, является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной рады (более 226), подписи которых не отзываются.

Далее парламент большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включение его в повестку дня сессии как безотлагательного.

О принятии такого решения спикер Рады срочно сообщает президенту и председателю Конституционного суда.

Далее законом предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, избрание специального прокурора и специальных следователей.