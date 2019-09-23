Лукашенко вновь озаботился зарплатой

В ходе доклада Александру Лукашенко глава Госкомвоенпрома Роман Головченко сообщил, что средняя зарплата на предприятиях его ведомства составляет 1,6 тыс. рублей.

По его словам, на конец года планируется выйти на показатель в 1,7 тыс. рублей.

Глава государства подчеркнул, что надо видеть и низкооплачиваемых работников, и их зарплату, как по всей стране, надо подтягивать к средней зарплате.

Лукашенко подчеркнул в то же время, что все выплачиваемые работникам деньги должны быть заработаны: «Мы на рынке работаем: что заработали, то и поделили. Тем людям, которые у вас работают, надо платить зарплату, коль вы их наняли».

Он подчеркнул, что 1 тыс. рублей — это не заоблачная зарплата, а тот минимум, который государство в среднем должно обеспечить.

Ранее сообщалось, что во второй половине года правительство намерено предметно, с участием Минтруда и вице-премьера Александра Турчина, заняться предприятиями со средней зарплатой менее 500 рублей.

23 августа, принимая с докладом премьер-министра Сергея Румаса, президент напомнил о задаче по повышению зарплатнизкооплачиваемых категорий работников: «Мы договаривались низкооплачиваемых как-то поднимать: социальную сферу — образование, в здравоохранении — нянечки, работники низкого звена. Они же люди, надо их поддерживать как-то».