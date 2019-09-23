Житель Чечерска обнаружил в доме под полом боеприпасы времен войны

22 сентября местный житель обратился к сотрудникам милиции Чечерского РОВД и сообщил об обнаружении в своем частном доме предметов, напоминающих снаряды, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Мужчина переехал в частный дом два года назад, однако ремонтом занялся недавно. При выравнивании земли после снятия половых досок, на глубине около 10 см он увидел железные болванки, похожие на военные снаряды.

Прибывшие на место саперы осмотрели подполье и обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны — две 81 мм минометные мины, один 75 мм артиллерийский снаряд и артиллерийский взрыватель.

Боеприпасы были вывезены на специальный полигон и уничтожены.