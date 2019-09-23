Водитель без прав сбил двух девочек в Полоцке. Пострадавшие в реанимации

26-летний новополочанин, совершая обгон на автомобиле Alfa Romeo, не справился с управлением и сбил двух 14-летних девочек. Инцидент произошел 21 сентября около 21:00 на улице Бабушкина в Полоцке. Мужчина не имел водительских прав, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Обе девочки с телесными повреждениями были доставлены в реанимацию центральной городской больницы Полоцка.