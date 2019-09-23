Канопацкая собрала подписи для выдвижения кандидатом в депутаты
Инициативная группа депутата Палаты представителей Анны Канопацкой, по ее словам, собрала тысячу подписей, необходимых для ее выдвижения на предстоящих парламентских выборах.
По ее словам, сбор подписей группа прекращать не собирается. В ближайшее время будут организованы пикеты, в которых примет участие сама Канопацкая.
Она выдвигается по Октябрьскому избирательному округу № 97, где также выдвигаются два члена Коммунистической партии Беларуси: первый секретарь Минского горкома БРСМ Сергей Клишевич и директор колледжа легкой промышленности Илона Чак. Кроме того, в округе зарегистрировал свою инициативную группу наладчик оборудования ОАО «Интеграл», член Белорусской партии левых «Справедливый мир» Евгений Макаров.
«Я оставляю за скобками процедуру проведения выборов в Беларуси. Я не видела их работы на протяжении пяти лет, и не вижу их поддержки в округе. Я подходила к пикетам, которые проводили их коллеги, при этом меня знают, их кандидатов — нет», — так прокомментировала Канопацкая ситуацию с потенциальными конкурентами в округе.
Она добавила, что основная сложность при сборе подписей заключалась в том, что многих людей не было дома.
«Меня узнают, я чувствую поддержку в округе. Было приятно, когда звонили и спрашивали, где поставить за меня подписи», — сказала БелаПАН Канопацкая.
Также она имеет возможность выдвинуться в кандидаты от Объединенной гражданской партии, членом которой является. На данный момент выдвижение Канопацкой рекомендовано конференцией Минской городской организации ОГП, окончательное решение о выдвижении будет принимать съезд.
«Были люди, которые выступали против, но я выполнила все обязательства, которые брала на себя. И это было разумное решение, здравый смысл преобладал. Потому что было очень странно, когда я сотрудничала практически со всеми политическими силами, кроме своей партии», — сказала она.
Анна Канопацкая является действующим депутатом Палаты представителей. Выборы в парламент пройдут 17 ноября.