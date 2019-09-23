Отопительный сезон в Минске начался в рекордно ранние сроки

Отопительный сезон в Минске в этом году начался в рекордно ранние сроки.

23 сентября начали включать отопление в детских садах, школах, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах и библиотеках.

Отопление в жилфонде, общежитиях, гостиницах, бассейнах, учебных учреждениях, театрах начнут подключать 24 сентября. Соответствующее решение приняли столичные власти, сообщили БелаПАН в пресс-службе Мингорисполкома.

Как говорится в решении, «отопление включается по согласованию с теплоснабжающими организациями при наличии паспортов готовности к работе в осенне-зимний период».

На это время организуется дежурство персонала. При температуре наружного воздуха выше плюс 10 градусов отопление помещений переведут в режим протапливания.

«При стабильном повышении среднесуточной температуры наружного воздуха будут приняты своевременные меры по отключению отопления», — отметила пресс-служба.

Отопительный сезон 2019/2020 в Минске стал самым ранним в нынешнем веке. В прошлом году он начался в столице 28 сентября. 1 октября началось подключение отопления в жилом фонде.

В 2013 году топить начали 30 сентября, в 2010-м — 1 октября, в 2014-м и 2017-м — 3 октября, в 2009-м — 5 октября, в 2004-м, 2015-м и 2016-м — 6 октября, в 2002-м — 8 октября, в 2003-м и 2007-м — 9 октября, в 2000-м и 2012-м — 11 октября, в 2005-м и 2011-м — 12 октября, в 2008-м — 15 октября, в 2006-м — 16 октября, в 2001-м — 20 октября.