Спустя 17 лет стало известно, кто убил Михаила Круга
Российского шансонье застрелил член «Тверских волков» Дмитрий Веселов.
По сообщению Следственного комитета России, пожизненно осужденный участник банды Александр Агеев сообщил, что он и Веселов проникли в дом певца в 2002 году, чтобы ограбить того, а убийство в планы не входило. Агеев уточнил, что Круга пришлось застрелить, когда тот внезапно вернулся домой с семьей.
Михаила Круга убили в ночь на 1 июля 2002 года в его доме в Твери. Убийцу Круга в 2003 году убил поклонник шансонье — также участник «Тверских волков» Александр Осипов, который сейчас отбывает пожизненное заключение.