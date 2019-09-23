Спустя 17 лет стало известно, кто убил Михаила Круга

Российского шансонье застрелил член «Тверских волков» Дмитрий Веселов.

Источник: іnstagram.com/avtoradio.kogalym

По сообщению Следственного комитета России, пожизненно осужденный участник банды Александр Агеев сообщил, что он и Веселов проникли в дом певца в 2002 году, чтобы ограбить того, а убийство в планы не входило. Агеев уточнил, что Круга пришлось застрелить, когда тот внезапно вернулся домой с семьей.

Михаила Круга убили в ночь на 1 июля 2002 года в его доме в Твери. Убийцу Круга в 2003 году убил поклонник шансонье — также участник «Тверских волков» Александр Осипов, который сейчас отбывает пожизненное заключение.