Спустя 17 лет стало известно, кто убил Михаила Круга

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Российского шансонье застрелил член «Тверских волков» Дмитрий Веселов.

Источник: іnstagram.com/avtoradio.kogalym

По сообщению Следственного комитета России, пожизненно осужденный участник банды Александр Агеев сообщил, что он и Веселов проникли в дом певца в 2002 году, чтобы ограбить того, а убийство в планы не входило. Агеев уточнил, что Круга пришлось застрелить, когда тот внезапно вернулся домой с семьей.

Михаила Круга убили в ночь на 1 июля 2002 года в его доме в Твери. Убийцу Круга в 2003 году убил поклонник шансонье — также участник «Тверских волков» Александр Осипов, который сейчас отбывает пожизненное заключение.
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Тэги: убийство шансон Тверские волки Персона: Михаил Круг Дмитрий Веселов Александр Осипов Александр Агеев Город: Тверь

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