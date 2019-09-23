Анархиста Полиенко будут судить в закрытом режиме
Судебный процесс над анархистом Дмитрием Полиенко пройдет 25 сентября в закрытом режиме в Минском городском суде, сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.
Полиенко обвиняют в том, что он вечером 13 марта распылил в лицо мужчине газ из баллончика на лестничной площадке. Его задержали 20 марта.
Позже ему предъявили еще одно обвинение за граффити, а также за оскорбление бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.
|Первый раз активист анархистского движения Дмитрий Полиенко был привлечен к уголовной ответственности за участие в велопробеге «Критическая масса» в апреле 2016 года в Минске. Его обвинили в «насилии или угрозе насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов» — за то, что он порвал куртку милиционеру. В октября 2016 года суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отсрочкой приговора на два года. Белорусские правозащитники признали Полиенко политзаключенным. 24 октября 2018 года его освободили из бобруйской исправительной колонии № 2.