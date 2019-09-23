Анархиста Полиенко будут судить в закрытом режиме

Судебный процесс над анархистом Дмитрием Полиенко пройдет 25 сентября в закрытом режиме в Минском городском суде, сообщила официальный представитель Верховного суда Юлия Ляскова.

Полиенко обвиняют в том, что он вечером 13 марта распылил в лицо мужчине газ из баллончика на лестничной площадке. Его задержали 20 марта.

Позже ему предъявили еще одно обвинение за граффити, а также за оскорбление бывшего министра внутренних дел Игоря Шуневича.