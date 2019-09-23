Видеофакт. Прохожий умышленно порезал колесо в автомобиле милиции на Немиге

Инцидент произошел возле продуктового магазина «Санта» (бывший «Рублевский»).

По сообщению пресс-службы МВД, наряд Центрального отдела Департамента охраны прибыл на объект после срабатывания сигнализации. Пока правоохранители отсутствовали, к служебному автомобилю Niva Chevrolet подошел прохожий, порезал в нем правое переднее колесо и скрылся.

Предполагаемого хулигана по приметам задержали в одном из ближайших кафе. Им оказался житель Витебской области 1995 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело. Задержанный находится в ИВС.