«Белтелеком» представил собственный телеканал «ЯСНАе ТV»

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Крупнейший государственный оператор связи «Белтелеком» запустил собственный телеканал «ЯСНАе ТV». Вещание будет вестись на русском и белорусском языках, сообщила пресс-служба компании.  

«ЯСНАе ТV» — это преобразованный канал «Мінск TV» , который выходил в эфир на протяжении 7 лет. Новое название позаимствовано у одного из брендов «Белтелекома» — «ЯСНА» (пакеты телекоммуникационных услуг). Контент телеканала представлен в формате Full HD, сообщает БелаПАН.

В пресс-службе также отметили, что на новом канале останутся лучшие фильмы и спортивные трансляции, а совсем скоро творческая команда представит и новую концепцию.

Канал круглосуточный и ориентирован на широкую аудиторию: «золотой фонд» художественного кино и рейтинговые ленты последних лет, отечественные и зарубежные сериалы, мультипликационные, документальные фильмы, спортивные матчи.

В прямом эфире «ЯСНАе ТV» покажет все игры чемпионата Беларуси по футболу. Кроме этого, в программе — хоккейные матчи и другие спортивные соревнования, а также интересные поединки по киберспорту.
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