Юрий Пунтус вернулся в высшую лигу

Специалист будет представлен главным тренером жодинского «Торпедо» 24 сентября.

Его новый клуб занимает пятое место в высшей лиге, а прошлый — «Белшина» — лидирует в первой лиге. В Бобруйске стороны расстались по обоюдному согласию.

В 2014-2017 годах Пунтус работал в «Славии», в 2011-2013 — «Смолевичах», 2009-2011 — брестском «Динамо», 2004-2006 и 2007-2009 — МТЗ-РИПО, 1996-2004 — БАТЭ. С 1995 по 2005 год специалист тренировал молодежную сборную страны, в 2006-2007 — национальную.