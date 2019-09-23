Зрители сорвали концерт Михалка в Черкассах и вызвали на него полицию

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Присутствующие не признали в «каком-то молодом пацане» артиста Сергея Михалка, сорвали концерт и вызвали правоохранителей.

В Черкассах солиста белорусской группы «Ляпис-98» назвали двойником. Зрителям показалось, что музыкант слишком молод для настоящего Сергея Михалка. Они сорвали концерт, начали требовать вернуть деньги и вызвали полицию, сообщает korrespondent.net со ссылкой на менеджера артиста.

По словам продюсера группы Антона Азизбекяна, это не первый подобный случай, и коллектив готов к такого рода инцидентам. Ранее Михалка «не признали» в Ужгороде, Луцке и Чикаго. Продюсер утверждает, что этот «молодой пацан» и есть настоящий Михалок.

Группа совершает большой гастрольный тур по Украине, а в конце сентября выступит в Полоцке.
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Тэги: Ляпис-98 Беларусь-Украина концерт Персона: Антон Азизбекян Сергей Михалок Город: Черкассы

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