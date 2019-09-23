Общественный транспорт в крупных городах Беларуси заменят на электрический до 2025 года

В данный момент в Беларуси разрабатывается комплексная программа по переводу общественного транспорта в крупных городах на электрический. Это значит, что вместо традиционных троллейбусов и автобусов будут курсировать электробусы. Об этом сообщил руководитель отдела общей энергетики РУП «БелТЭИ», председатель жюри конкурса «Лидер энергоэффективности Республики Беларусь-2019» Андрей Молочко.

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Андрей Молочко отметил, что такой переход не только снижает экологическую нагрузку, но и увеличивает общую энергоэффективность всего транспортного сектора, сообщила пресс-служба республиканского конкурса на соискание премии «Лидер энергоэффективности-2019».

Александр Клакевич, и. о. начальника управления внешнеэкономической деятельности компании «Белкоммунмаш», первого белорусского производителя электротранспорта, отметил, что предприятие сейчас участвует в реализации крупного контракта по выпуску 60 электробусов для столицы Беларуси.

Он также добавил, что в апреле компания также экспортировала 4 электробуса в Азербайджан. Это первая партия «Белкоммунмаша», отправленная на экспорт.