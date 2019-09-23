Арина Соболенко вышла в третий круг турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (14-й номер мирового рейтинга) вышла в третий круг крупного турнира в китайском Ухане.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5. Интернет»

23 сентября в матче второго круга Соболенко обыграла американку Даниэль Коллинз (33) — 6:1, 6:0. В первом круге, напомним, Соболенко выбила с турнира свою партнершу по сборной Беларуси Александру Саснович (51) — 6:1, 6:2.

В следующем раунде «посеянная» под 9-м номером Соболенко встретится с победителем матча Бернарда Пера (81, США) — Кики Бертенс (8, Нидерланды).

Напомним, Арина Соболенко является действующим победителем турнира в Ухане.

В этом году призовой фонд турнира составляет 2 млн 828 тысяч долларов.