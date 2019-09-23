У митрополита Павла до сих пор нет белорусского гражданства вопреки законодательству

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, на пресс-конференции 23 сентября в Минске сообщил, что у него нет белорусского гражданства.

Видеозапись встречи представителей Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ) со СМИ опубликована на официальном ютьюб-канале Национального пресс-центра.

На вопрос о том, знает ли он белорусский язык, изучить который он прежде выражал намерение, православный иерарх ответил: «В Беларуси существует два государственных языка — белорусский и русский. Я неоднократно говорил, что понимать я понимаю и, если есть необходимость, то буду говорить».

Согласно статье 13 закона «О свободе совести и религиозных организациях» руководителем религиозной организации в Беларуси «может быть только гражданин Республики Беларусь».

Митрополит Павел возглавил Белорусскую православную церковь в конце 2013 года, приехав из России. В январе 2014 года он заявил, что готов принять белорусское гражданство, не отказываясь от российского, чтобы доказать, что он «здесь не временщик». Стоит отметить, что по законодательству гражданином Беларуси может стать человек, который не имеет гражданства либо отказывается от гражданства другой страны, чтобы получить гражданство Республики Беларусь.

В 2016 году митрополит заявил, что Александр Лукашенко разрешил ему не получать белорусское гражданство, поскольку для россиянина это необязательно.