Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

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Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября.


Лукашенко вручил Кадырову орден Дружбы народов

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Алла Пугачева — советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.

2 ноября Пугачева выступит в «Минск-Арене» с большим сольным концертом. Новое шоу певица приурочила к своему 70-летнему юбилею.
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Тэги: орден Дружбы народов Беларусь-Россия Персона: Алла Пугачева Город: Минск

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