Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов

Соответствующий указ глава государства подписал 23 сентября.

«Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Алла Пугачева — советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссер, продюсер, киноактриса и телеведущая.

2 ноября Пугачева выступит в «Минск-Арене» с большим сольным концертом. Новое шоу певица приурочила к своему 70-летнему юбилею.