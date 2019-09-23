Российский оппозиционер отсудил 630 долларов за арест из‑за митинга

Василеостровский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск арестованного на семь суток после антикоррупционного митинга 12 июля 2017 года Алексея Белозерова и присудил ему 40 тысяч рублей моральной компенсации.

На Белозерова за одну и ту же акцию составили два административных протокола — о нарушении правил публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП) и неповиновении законному требованию полицейского (статья 19.3 КоАП). В 2018 году Верховный суд России вынес постановление, в котором запретил дважды привлекать граждан за одну акцию, пишет телеграм-канал «Апология протеста» .

Белозерова арестовали на семь суток. Городской суд Петербурга отменил это решение в связи с отсутствием состава правонарушения, после чего мужчина потребовал от министерства финансов и МВД 555 тысяч рублей (8700 долларов) компенсации морального вреда.