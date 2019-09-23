Шведская школьница обвинила политиков в бездействии на саммите ООН по климату

Грета Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с речью, в которой потребовала от политиков срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы.

Видеозапись ее выступления опубликована в твиттере ООН.

«Своими пустыми речами вы украли мои мечты и мое детство. Начинается массовое вымирание, но все, о чем вы можете говорить, — деньги и сказки о бесконечном экономическом росте», — заявила она.

Тунберг обвинила политиков в том, что они недооценивают опасность глобального потепления.

Она раскритиковала предложение в два раза снизить вредные выбросы в атмосферу за 10 лет, которое создает 50%-ую вероятность, что температура на Земле вырастет менее чем на 1,5 градуса Цельсия.

«Вы подводите нас. Но мы начинаем понимать, что вы предатели. На вас обращены взоры будущих поколений. Если вы нас обманете, мы никогда не простим», — заявила она.

Грете Тунберг 16 лет. В 2018 году она отказалась ходить в школу по пятницам и стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме. Так она требовала от политиков выполнения Парижского соглашения по климату. Акция Тунберг привлекла внимание во всем мире, и школьники из других стран тоже начали устраивать забастовки. Сама девушка была номинирована на Нобелевскую премию мира. В Нью-Йорк Тунберг приплыла на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду, и добиралась до США две недели через Атлантику.