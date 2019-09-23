Совмин преобразовал биологический заказник «Лебяжий»

Согласно постановлению Совета министров № 647, «Лебяжий» преобразован в республиканский заказник в связи с изменением режима его охраны и использования.

В утвержденном Положении о заказнике сказано, что «Лебяжий» представляет собой уникальный водно-болотный комплекс, где обитают птицы, относящиеся к редким видам и занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории заказника запрещается:

проведение рубок главного пользования;

заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;

заготовка древесных соков;

сенокошение;

охота;

промысловое рыболовство;

любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома);

использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

«Заказник преобразован без изъятия земельных участков у унитарного предприятия ”Минское лесопарковое хозяйство“, земли которого расположены в границах заказника» — уточняется на сайте правительства.