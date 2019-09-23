Совмин преобразовал биологический заказник «Лебяжий»

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Согласно постановлению Совета министров № 647, «Лебяжий» преобразован в республиканский заказник  в связи с изменением режима его охраны и использования.

В утвержденном Положении о заказнике сказано, что «Лебяжий» представляет собой уникальный водно-болотный комплекс, где обитают птицы, относящиеся к редким видам и занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.

На территории заказника запрещается:

  • проведение рубок главного пользования;
  • заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;
  • заготовка древесных соков;
  • сенокошение;
  • охота;
  • промысловое рыболовство;
  • любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома);
  • использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.

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«Заказник преобразован без изъятия земельных участков у унитарного предприятия ”Минское лесопарковое хозяйство“, земли которого расположены в границах заказника» — уточняется на сайте правительства.
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Тэги: заказник Лебяжий Город: Минск