Совмин преобразовал биологический заказник «Лебяжий»
Согласно постановлению Совета министров № 647, «Лебяжий» преобразован в республиканский заказник в связи с изменением режима его охраны и использования.
В утвержденном Положении о заказнике сказано, что «Лебяжий» представляет собой уникальный водно-болотный комплекс, где обитают птицы, относящиеся к редким видам и занесенные в Красную книгу Республики Беларусь.
На территории заказника запрещается:
- проведение рубок главного пользования;
- заготовка дикорастущих растений и (или) их частей юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями;
- заготовка древесных соков;
- сенокошение;
- охота;
- промысловое рыболовство;
- любительское рыболовство (за исключением сроков и мест, определенных планом управления заказником «Лебяжий» или решением Минского горисполкома);
- использование водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил.
«Заказник преобразован без изъятия земельных участков у унитарного предприятия ”Минское лесопарковое хозяйство“, земли которого расположены в границах заказника» — уточняется на сайте правительства.