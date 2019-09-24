Оршанский авиаремонтный завод завалили заказами до конца года

На этот год ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» полностью загружен заказами, формируется портфель заказов на 2020 год.

Во время посещения авиаремонтного завода 11 июля 2018 года / Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщил 23 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, ранее на этом предприятии была сложная ситуация.

«В первую очередь это было связано с тем, что за период руководства там так называемых инвесторов предприятие фактически легло, — рассказал Головченко. — Очень много приходилось делать с самого начала — собирать людей, которые уже оттуда ушли, либо убеждать тех, кто готовился уйти, вселить в них веру в то, что предприятие будет жить. Надо было набрать заказов для того, чтобы загрузить, запустить производство. Это тоже было достаточно сложно».

Сейчас, по его словам, заказы есть. «Если сейчас посмотреть, то основной сборочный цех полностью заполнен вертолетной техникой. Раньше там ветер гулял, а сейчас там в ремонте машины от разных заказчиков — это и внутренний белорусский заказ, и Африка, и средний Восток, и Юго-Восточная Азия. На текущий год предприятие загружено заказами полностью. Сейчас идет работа над формированием портфеля заказов на следующий год», — сообщил глава Госкомвоенпрома.

Говоря о возможности развития собственного вертолетостроения, он отметил, что «пока такой задачи не ставится, поскольку практика показывает, что ремонт может быть даже более выгодным финансово, чем производство». «Но я не исключаю, что когда-нибудь в будущем мы выйдем на это. Особенно, что касается беспилотной авиации», — добавил Головченко.

Открытое акционерное общество «Оршанский авиаремонтный завод» является ведущим предприятием в Беларуси по выполнению капитального ремонта различных модификаций вертолетов Ми-8 (Ми-17), Ми-24 (Ми-35).

В 2012 году около 60% акций завода выкупила украинская компания «Мотор Сич», около 40% — белорусская компания «Системы инвестиций и инноваций» бизнесмена Александра Садового. Инвесторы взяли на себя обязательства до 2016 года вложить в модернизацию предприятия не менее 12 млн долларов. Но реализовать планы в полном объеме не удалось. На работу завода повлиял конфликт между Россией и Украиной. Россияне отказались поставлять на завод запчасти. Кроме того, просел рынок авиационной техники, сократилось число заказов.

В апреле 2018 года Генеральная прокуратура Беларуси начала проверку предприятия из-за неисполнения «Мотор Сич» инвестиционного договора. В мае в отношении бывшего генерального директора завода и должностных лиц украинской компании было возбуждено уголовное дело за превышение служебных полномочий.

В июле того же года Александр Лукашенко заявил, что предприятие перейдет под контроль государства. «Собственника уже здесь нет. Собственники — вы. Все собственники, которые здесь были, они отказались сами от этого завода. Поэтому действуйте. Это государственное предприятие с сегодняшнего дня», — сказал Лукашенко во время посещения завода.

В свою очередь президент ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев утверждал, что возглавляемая им компания на 110% выполнила свою часть инвестиционных обязательств. По его словам, в предприятие вложено около 20 млн долларов, его фактически подняли из руин, а решение о выходе из состава акционеров было принято под давлением белорусских властей. Уход с завода принес украинскому бизнесмену, по его оценкам, потери на сумму 13 млн долларов.

В середине октября 2018 года Оршанский авиаремонтный завод полностью перешел под контроль государства. «Мотор Сич» и «Системы инвестиций и инноваций» вышли из состава его акционеров. Сумма сделки не называлась.