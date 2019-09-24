Помощник президента рассказал, как заинтересовать работника держаться за свое место

В Могилевской области с 1 сентября введена новая система оплаты труда специалистов сельскохозяйственного производства. Рассказал помощник президента — инспектор по Могилевской области Михаил Русый.

«Специалисты АПК — они недополучают свою заработную плату, ту, которую должны и не видят стимулов в своем развитии. Поэтому с 1 сентября по Могилевской области решением облисполкома введена новая система оплаты работникам сельскохозяйственного производства — руководителей, главных специалистов, специалистов — которая привязана, ее рост, к выручке. Но есть базовый элемент, который по законодательству положен», — пояснил Русый в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1» после встречи с главой государства.

«И она довольно серьезная, эта зарплата. Человек если теряет работу, то он должен понимать, что он теряет. Когда у него 300 рублей и от зари до зари работа, то он пойдет дворником или кем-то другим будет эти 300 рублей получать. А когда у него будет 1.200 рублей и возможность получать, две или две с половиной тысячи через выручку, то он будет держаться за это место», — считает помощник президента.

По его словам, эксперимент затронул все сельхозпредприятия и сельхозорганизации Могилевской области. Это позволит повысить заинтересованность специалистов, занятых в сельском хозяйстве, и их привязанность к своему месту работы.

В свою очередь, Леонид Заяц подчеркнул, что искусственно поднимать зарплаты никто не собирается. «Главный элемент, базис подъема заработной платы — это итоги работы, рост выручки. Это должно стать, по большому счету, неким принципом в работе», — отметил глава облисполкома.