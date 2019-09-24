Белорусские власти открещиваются от обвинений в нелегальной торговле оружием

Статьи с обвинениями Беларуси в нелегальной торговле оружием являются примером «фейковых новостей», заявил Роман Головченко.

Таким образом он прокомментировал «периодически появляющиеся в американской и европейской прессе» материалы, в которых говорится о нелегальной продаже Беларусью запрещенных образцов вооружения, а также о поставках оружия странам, находящимся под санкциями, и в регионы вооруженных конфликтов.

«Ни один из этих вбросов не подтвердился. Более того, нам приносили извинения на официальном уроне, даже на уровне Организации Объединенных Наций по этому поводу», — подчеркнул глава Госкомвоенпрома 23 сентября в программе «Разговор у президента» на телеканале «Беларусь 1».

«Хочу со всей ответственностью заявить, что в Беларуси создана одна из самых стройных и профессиональных систем экспортного контроля, которая просто не допускает каких-то утечек на системном уровне из нашей страны ни технологий, ни изделий», — заверил Головченко.

Ранее сообщалось, что в 2017 году предприятия и организации белорусской оборонки экспортировали продукции военного назначения и услуг более чем на миллиард долларов. По сравнению с 2016 годом, когда экспорт составил порядка 900 млн долларов, достигнут рост примерно на 15%.